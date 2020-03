‘Overwegend rustig in Brabant, op wat groepen jongeren na’

Politieagenten en handhavers hebben dit weekeinde in Noord-Brabant weinig hoeven optreden. „Het is overwegend rustig. Her en der wordt nog wel gewaarschuwd, maar bijna iedereen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM”, meldt een woordvoerder namens de gezamenlijke veiligheidsregio’s in die provincie.

Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, besloot eerder deze week dat het groepsvormingsverbod nu overal van toepassing is. Aanvankelijk gold het verbod alleen voor specifieke plekken.

Vooral voor jongeren is het moeilijk om zich nog heel strak aan die regel te houden, merken de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant. „Maar we hebben goed in beeld waar de potentiële ‘hotspots’ zijn, zowel buiten op straat als binnen op andere plekken”, aldus de woordvoerder.

Ook in de meeste andere veiligheidsregio’s zijn geen hele grote incidenten gemeld, al is een totaalbeeld zondagmiddag nog niet te geven.