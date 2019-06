„Overwegen abortus belangrijkste motief voor NIPT”

Vrouwen kiezen met name voor de NIPT om zich bij een negatieve uitslag goed te kunnen beraden op het mogelijk afbreken van de zwangerschap.

Dat concludeert de NPV uit een eigen peiling waarin 747 zwangere vrouwen (82 NPV-leden en 665 niet-leden) meededen. Zeventig procent van hen noemde het overwegen van een abortus als belangrijkste argument.

Een betere voorbereiding op de geboorte van een kind met een aandoening werd door 44 procent genoemd; het kunnen organiseren van de beste zorg tijdens en na de bevalling door 37 procent. „Deze doelen lijken daarmee ondergeschikt te zijn”, stelt de NPV.

De NIPT is bedoeld om al ruim voor de bevalling te bepalen hoe groot de kans is dat de baby wordt geboren met het syndroom van Down, Edwards of Pateau. „Ons onderzoek laat zien dat de test het idee bevordert dat een gezond kind een eigen keuze is”, concludeert NPV-directeur Van Dijk. Alle deelnemers aan het onderzoek bleken te weten dat bij het wel of niet meedoen aan de test de vrijwilligheid voorop staat. Van Dijk waardeert dat positief.

Van de vrouwen die afzagen van de test geeft 82 procent als reden op dat zij de zwangerschap hoe dan ook niet zouden afbreken. De eigen bijdrage van 175 euro blijkt geen reden om de test niet te doen.

