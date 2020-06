‘Overvaltechniek van advocaat in Arnhemse terrorismezaak’

De officier van justitie in de Arnhemse terreurzaak verwijt de advocaat van hoofdverdachte Hardi N. dat hij er een complottheorie op na houdt. Ook is hij ‘zeer ontstemd’ dat de verdediging pas een avond voor aanvang van het grote terrorismeproces de vermeende bewijzen voor deze complottheorie naar de rechtbank heeft gestuurd. Een overvaltechniek noemde justitie dit.

In de zaak staan zes verdachten terecht. Ze werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert. Daarmee was Nederland aan een grote aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie destijds.

Volgens de advocaat van de hoofdverdachte is zijn cliënt uitgelokt door de inlichtingendienst AIVD. Het bewijs daarvoor zou staan op een telefoon die bij justitie is kwijtgeraakt, zei advocaat Serge Weening op de eerste zittingsdag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Hij heeft de rechtbank dinsdagavond nog 54 pagina’s gestuurd in een ultieme poging om alsnog de AIVD te kunnen horen over het vermeende beïnvloeden van N. Dat hij daar niet eerder mee was gekomen, had volgens hem te maken met het feit dat hij deze informatie had willen gebruiken als munitie tijdens getuigenverhoren.

Volgens de officier van justitie is er helemaal geen bewijsmateriaal verdoezeld, al erkende hij wel dat de telefoon kwijt is en dat dit niet had mogen gebeuren. „Maar alle informatie die op de telefoon stond, is uitgelezen en zit in het dossier”, zei de officier van justitie. „De stelling dat er bewijs kwijt zou zijn of zou zijn verdoezeld, is onzin.”