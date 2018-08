Overvallers trekken ring van vinger 90-jarige

Een negentigjarige is in haar woning in Rotterdam door vier mannen met bivakmutsen beroofd van een ring. De overvallers drongen in de nacht van woensdag op donderdag haar slaapkamer binnen. Ze dwongen de hoogbejaarde vrouw te blijven liggen, waarop ze de ring van haar vinger trokken.

Het slachtoffer raakte niet gewond, maar bleef wel hevig geschrokken achter, net als haar 75-jarige huisgenoot, aldus de politie. Behalve met de ring gingen de overvallers er vandoor met een onbekend geldbedrag en andere sieraden.

Van de mannen ontbreekt elk spoor. De politie zegt alles op alles te zetten om ze op te pakken.