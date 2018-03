Twee personen hebben dinsdagochtend kort voor opening een supermarkt in Wormerveer overvallen. Dat deden ze door met een auto dwars door de voorpui heen te rijden.

Eenmaal binnen bedreigden de twee het aanwezige personeel. Daarna gingen ze ervandoor met een nog onbekende buit. De overvallers lieten de auto in de supermarkt staan en vluchtten te voet.

De politie is op zoek naar de overvallers. Daarbij is ook een helikopter ingezet. De overvallen supermarkt is een Supercoop aan de Krommeniërweg.