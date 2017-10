Overvallers Nederlanders Zuid-Afrika gepakt

Een speciale eenheid van de Zuid-Afrikaanse politie heeft dit weekeinde verschillende verdachten gearresteerd in verband met brute overvallen op toeristen rond de luchthaven van Johannesburg. Dat meldden Zuid-Afrikaanse media. In september was ook een groep van 36 Nederlanders het slachtoffer.

De groep werd zondag 24 september in Johannesburg overvallen. Het gezelschap was net in Zuid-Afrika aangekomen voor een rondreis, toen de bus waarin ze zaten werd klemgereden door een auto met blauw zwaailicht, met daarin gewapende overvallers.

Enkele inzittenden zijn door de daders geslagen en de chauffeur en de reisleider werden gekneveld. De overvallers gingen er vandoor met bagage, mobieltjes, kostbaarheden en enkele reisdocumenten.

De politie pakte de zes verdachten op na een tip over een beveiligingswagen die een auto achtervolgde bij de internationale luchthaven van Johannesburg.