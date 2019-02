Een hoogbejaarde vrouw is maandagmorgen in het Limburgse Belfeld door een overvaller belaagd en uit haar bed getrokken. Ze is door ambulancepersoneel onderzocht.

De overvaller kwam volgens de politie rond 4.40 uur de woning aan de Pronkhof binnen, toen de vrouw lag te slapen. Op dit moment is niet bekend wat er bij de overval is buitgemaakt.