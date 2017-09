Overvaller na fatale roof: wilde geen geweld

Overvallers wilden bij de fatale overval op de 86-jarige Mien Graveland in 2014 in Helmond ‘helemaal geen geweld’ gebruiken. „Die intentie was er nooit. Het liep vreselijk uit de hand”, zei hoofdverdachte Rizwan V. donderdag.

Vijf verdachten stonden donderdag voor de rechtbank in Den Bosch terecht. Dinsdag komt het OM met zijn strafeis tegen hen.

De Schiedammer zei dat hij de bejaarde alleen in paniek een duw heeft gegeven, waarbij zijn grote zaklamp tegen haar hoofd kwam. De vrouw viel achterover op de grond. Volgens de patholoog moet er meer geweld zijn gebruikt. In het dossier zitten afschrikwekkende foto’s.

De weduwe werd uren later door haar zoon aangetroffen en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De buit bleef beperkt tot een geldkistje met daarin alleen wat sieraden, waardeloze overschrijvingskaarten en sleutels.