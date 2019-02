Overvaller horlogezaak vast in Duitsland

Een verdachte van een gewapende overval op een dure horlogezaak in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam is aangehouden in een touringcar waarmee hij van Nederland naar Duitsland wilde reizen. Het gaat om een 34-jarige man uit Estland. Hij werd opgepakt in de grensplaats Bunde in de deelstaat Nedersaksen. Justitie in Amsterdam gaat vragen om de overlevering van de man.

De politie denkt dat de Est de man is die afgelopen vrijdag de horlogezaak binnenliep en zich daar als klant voordeed. Op een gegeven moment trok de man een vuurwapen. Daarmee bedreigde hij het personeel. De overvaller ging er daarna met een aantal horloges vandaar. De winkelmedewerkers raakten niet gewond.

Toen hij in de touringcar werd aangehouden, had de Est een vuurwapen bij zich. Ook was hij in het bezit van een aantal horloges die hij vermoedelijk uit de zaak in de P.C. Hooftstraat had gestolen. Volgens de Duitse politie zijn de horloges 125.000 euro waard.