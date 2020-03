Overvallen winkels en casino maximaal bestraft: 16 jaar

De rechtbank in Den Bosch heeft de maximale straf van zestien jaar cel opgelegd aan een 52-jarige man uit Eindhoven wegens een reeks gewapende overvallen. In februari en maart vorig jaar overviel de man in korte tijd in Oss een casino en in Eindhoven een bloemist, een donutwinkel, een interieurwinkel, een tankstation, twee supermarkten en een shop in een supermarkt.

In december 2018 probeerde hij in Eindhoven iemand in de garage bij diens woning te overvallen. De man had veelal een muts met dreadlocks op en bedreigde zijn slachtoffers met een vuurwapen en in één geval met een mes. Soms gebruikte hij fysiek geweld. De gevolgen voor de slachtoffers waren groot: een aantal van hen heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen of is zijn baan kwijtgeraakt.

Volgens de rechtbank liet de man zich leiden door „gewetenloos egoïsme”. De rechter woog bij het bepalen van de straf ook het lange strafblad van de Eindhovenaar mee. Hij is eerder veroordeeld voor onder meer woningovervallen, afpersing en het medeplegen van moord. Hij moet de slachtoffers in de huidige zaak in totaal ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen. De opgelegde straf is even hoog als geëist door het Openbaar Ministerie.