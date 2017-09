Overvallen toeristen terug in Nederland

De groep Nederlandse toeristen die zondag in Zuid-Afrika werd overvallen, is weer terug in Nederland. Hun dinsdag vanuit Johannesburg vertrokken vliegtuig landde kort na 10.30 uur op Schiphol.

De groep gaat nu naar het hoofdkantoor van hun reisorganisatie Fox in Hoofddorp, waar ze worden herenigd met hun familie. Ook staat een team klaar dat nazorg biedt aan degenen die daar behoefte aan hebben.

De groep werd zondagavond laat in Johannesburg overvallen. Het gezelschap was net in Zuid-Afrika aangekomen voor een rondreis toen de bus waarin ze zaten werd klemgereden door een auto met blauw zwaailicht, met daarin vijf gewapende overvallers. Enkele inzittenden zijn door de daders geslagen en de chauffeur en de reisleider werden gekneveld. De overvallers gingen ervandoor met bagage, mobieltjes, kostbaarheden en enkele reisdocumenten.