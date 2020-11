Overval juwelier leidt na 7 jaar tot strafeis van 5 jaar

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Utrecht vijf jaar cel geƫist tegen een 29-jarige man wegens een gewelddadige overval op een juwelier in Montfoort in mei 2013. De man kwam na zeven jaar als verdachte in beeld dankzij een DNA-match. Een stukje huid dat achterbleef op een stukgeslagen vitrine doet de IJsselsteiner volgens het OM de das om.

De overval werd gepleegd door drie gewapende mannen. Ze sloegen vitrines stuk en mishandelden de juwelier ernstig. Hij liep breuken in zijn schedel en kaak op, met blijvende zenuwschade tot gevolg. Op het moment van de overval was er een vrouwelijke klant in de zaak, die met de schrik vrijkwam. De overvallers maakten een grote hoeveelheid sieraden buit.

De verdachte IJsselsteiner werd eerder dit jaar veroordeeld in een drugszaak. In dat kader moest hij DNA afstaan. Onderzoek in de DNA-databank leverde vervolgens een match op met DNA van het stukje huid dat de recherche op de kapotte vitrine had aangetroffen. De man is op 6 mei als verdachte van de overval aangehouden.

Hij heeft bekend dat hij bij de overval betrokken was, maar zegt dat hij een beperkte rol had. Volgens het OM blijkt uit onder meer getuigenverklaringen dat hij degene is geweest die het vuurwapen had, de juwelier op het hoofd heeft geslagen en de vitrinekasten heeft vernield. Over zijn mededaders heeft de man niets willen zeggen. Justitie heeft hen niet in het vizier.

De rechtbank doet uitspraak op 3 december.