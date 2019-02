Overtreders betrapt met camera in skibox

De politie Midden-Nederland zet sinds kort onopvallende auto’s in met skiboxen en fietsdragers op het dak waarin camera’s verstopt zijn die overtredingen van weggebruikers vastleggen. Dat zegt politiewoordvoerder Raymond Veldhuizen van het Team Bijzondere Verkeerstaken in De Telegraaf.

„We moesten iets verzinnen, want afleiding is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen”, aldus Veldhuizen. „Vaak is dat een smartphone die net buiten het zicht wordt bediend. Dat wordt nu door de camera genadeloos vastgelegd.”

Inmiddels zijn er al honderden bonnen uitgeschreven. „De methodiek is een groot succes en zal naar verwachting door veel andere korpsen worden overgenomen”, zegt Veldhuizen.