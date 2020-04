Overtreders avondklok op Aruba betalen boete niet

Op Aruba hebben sinds de invoering van de avondklok op 21 maart 355 mensen een boete van 1000 gulden (500 euro) gekregen omdat ze zonder reden op straat waren. Het merendeel, 308 mensen, heeft hun boete echter nog steeds niet betaald.

Volgens officier van justitie Yolanda Pronk lopen die nu het risico om voor de rechter te moeten verschijnen en een hogere boete te krijgen. Wie helemaal niet betaalt, moet twintig dagen de gevangenis in. Dertien personen hebben de boete betaald, 34 hebben een betalingsgregeling aangevraagd.

De avondklok op Aruba geldt tussen negen uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends en is ingesteld om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Op het eiland zijn 92 positieve besmettingen geregistreerd. Inmiddels zijn 32 mensen hersteld. Niemand is overleden.

De overheid deed dinsdag een oproep aan mensen die recent zijn geknipt door een bepaalde kapper, om zich te melden. De kapper is besmet met corona en ligt nu op de intensive care. Het vermoeden bestaat dat de kapper meerdere klanten heeft besmet, mogelijk in de kapsalon of daarna tijdens huisbezoeken. De regering op Aruba verbiedt kappers en schoonheidsspecialisten thuis te werken.