Overlijden tropenarts ‘een vreselijk drama’

„Een vreselijk noodlottig drama wat daar is gebeurd”, reageert Barend Gerretsen, hoofd van het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, op de tropenarts die aan de gevolgen van lassakoorts overleed.

De arts raakte besmet tijdens zijn werk in Masanga Hospital in Sierra Leone. Een tweede arts, die ook in Sierra Leone werkte, raakte ook besmet. Deze arts is zaterdag naar Nederland gebracht en wordt behandeld in het Calamiteitenhospitaal, in het UMC Utrecht.

Of er nog meer mensen besmet zijn geraakt, weet Gerretsen niet. Het lassavirus vormt volgens hem maar een klein gezondheidsrisico voor tropenartsen. Het risico op een besmetting met veelvoorkomende infectieziektes als dengue (knokkelkoorts) is groter. „En het risico op een verkeersongeluk. De verkeersveiligheid is in veel van deze (Afrikaanse) landen erg laag. Er wordt gereden met alcohol op, zonder rijbewijs en zonder verlichting”.

Volgens Gerretsen gaan de meeste tropenartsen uit Nederland naar Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Het gaat bijvoorbeeld om Sierra Leone en Ghana in West-Afrika en Tanzania en Zuid-Soedan in Oost-Afrika.

Hoeveel tropenartsen er in Nederland precies zijn is niet bekend omdat ‘tropenarts’ geen beschermde titel is. Wel staan er sinds 2014 naar schatting een kleine 300 artsen geregistreerd als tropenarts bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Daarbij ronden jaarlijks ongeveer 20 studenten de opleiding voor tropengeneeskunde af. Gemiddeld blijven ze een krappe drie jaar in het buitenland. Vaak werken tropenartsen voor organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF.