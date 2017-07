De politie Limburg heeft het onderzoek naar het overlijden van een kind in het dorp Steyl afgesloten. Uit onderzoek blijkt dat de ouders niet bij de dood betrokken zijn, meldt de politie. Het gaat niet om een misdrijf of ongeluk. Zondagavond werd gemeld dat het kind in een woning aan de Gieterijstraat geen natuurlijke dood was gestorven.

Het kloosterdorp Steyl ligt even ten zuiden van Venlo in het noorden van Limburg.