‘Overlevingskans kankerpatiënten neemt elk jaar iets toe’

De kans dat iemand die de diagnose kanker krijgt, vijf jaar later nog leeft, neemt elk jaar met ongeveer een procent toe. De overlevingskans was gemiddeld 65 procent in 2018 en een jaar eerder 64 procent, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. In dat onderzoek wordt het diagnosejaar vergeleken met de situatie vijf jaar later.

De kans op overleving is vooral flink toegenomen bij onder meer prostaatkanker, darmkanker en borstkanker en bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. Maar bij een flink aantal zeldzame vormen werd minder vooruitgang geboekt. Patiënten met alvleesklierkanker hebben met 5 procent de laagste kans te overleven, aldus het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland.

De landelijke databank Nederlandse Kankerregistratie wordt door het IKNL beheerd. De databank wordt geraadpleegd voor klinische studies en onderzoek naar de kwaliteit van zorg.