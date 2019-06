Overleg reders en Defensie over Perzische Golf

De belangenorganisatie van de Nederlandse reders heeft maandag overleg met het ministerie van Defensie over situatie in de Golf van Oman. ’‘Het gaat om regulier overleg, net zoals we destijds bijvoorbeeld hadden over piraterij’‘, aldus directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. "Wellicht dat ze wat meer informatie hebben dan wij. Op basis daarvan kijken we hoe we onze leden het beste kunnen informeren.’‘

De aanslagen op tankers in de Golf van Oman leidden vrijdag tot enkele vragen van leden. ’‘Kunnen we nog wel die kant op’’, aldus Koster. Veel Nederlandse schapen varen niet in het gebied. Koster denkt dat er jaarlijks een kleine honderd schepen onder Nederlandse vlag passeren. Het gaat vooral om toeleveranciers voor onder meer de olie-industrie.

De bemanning van een schip van de Nederlandse rederij Acta Marine schoot donderdagochtend te hulp toen er na een explosie brand uitbrak op een Noorse tanker. De Coastal Ace had een noodoproep gekregen en redde de 21 opvarenden en droeg die over aan de Amerikaanse vloot die in het gebied paraat is.