Overleg Grapperhaus en kerken over actualiteit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zondag via een telefonische ”conference call” contact gehad met de kerken over de noodmaatregelen in verband met het coronavirus en de aangepaste diensten.

Het onderhoud werd geleid door minister Grapperhaus. De Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) zochten op zijn initiatief vertegenwoordigers uit de volle breedte van het kerkelijk spectrum bij elkaar. Dat resulteerde in een overleg met behalve de twee politici ook ds. René de Reuver en Jurjen de Groot (PKN/ Kerk in Actie), John Bakker (RKK), Peter Schalk (GG) en Roel Kuiper (GKV, NGK). Andere deelnemers waren het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en MissieNederland.

„De kerken proberen maandagmiddag opnieuw te overleggen. Ook vrijwilligersorganisatie Present, mannenbeweging de 4e Musketier, de EO, Kerk in Actie en MissieNederland gaan vandaag in beraad”, aldus Segers maandagochtend desgevraagd. De christelijke organisaties willen volgens hem bezien wat zij deze weken kunnen doen voor bijvoorbeeld eenzame ouderen. Segers hoopt dat de kerken en de christelijke organisaties één stuurgroep kunnen samenstellen voor het coördineren van lokale, praktische hulp; vóór een tweede onderhoud tussen Grapperhaus en de kerken dat voor woensdag staat gepland.