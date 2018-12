Overleden vrouw Clinge pleegde zelfmoord

De 33-jarige vrouw uit het het Belgische Sint-Niklaas die afgelopen week dood werd aangetroffen in de Zeeuwse plaats Clinge, heeft zelfmoord gepleegd. De 63-jarige vrouw die in verband met haar dood was aangehouden, is weer op vrije voeten. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

Volgens de politie zijn de twee vrouwen familie van elkaar. Mogelijk zijn ze moeder en dochter maar dat wil de politie noch het OM zeggen.

De Belgische vrouw werd in de nacht van woensdag op donderdag op straat aangetroffen in de De Ruyterlaan in Clinge. Het slachtoffer lag ernstig gewond op straat. Zij bezweek ter plaatste, pogingen tot reanimatie mochten niet baten.