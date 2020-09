Overleden vrouw (26) Amstelveen niet omgekomen door misdrijf

De 26-jarige vrouw die woensdag onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vrijdag.

De 33-jarige partner van de vrouw werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. „De 33-jarige man is inmiddels vrijgelaten. Er blijkt, uit uitgebreid onderzoek, geen sprake te zijn van een misdrijf”, aldus de politie.

De politie kreeg woensdagochtend rond 4.45 uur een melding binnen van een reanimatie. Die mocht niet meer baten, en de vrouw overleed daarna.