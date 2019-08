Overleden nijlpaard Emmen is genderneutraal

Een dinsdag in Wildlands Adventure Zoo overleden 11-jarig nijlpaard had zowel mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Hasana werd na het overlijden onderzocht omdat het park wilde weten waardoor het dier om het leven was gekomen. „Hasana bleek van buiten alle kenmerken van een vrouwelijk nijlpaard te hebben, maar van binnen vooral kenmerken van een mannetje”, aldus het park in Emmen op zijn website.

Een verklaring voor de ‘genderneutrale’ kenmerken kan zijn dat Hasana bij geboorte een helft van een tweeling was. Dit is zeer uitzonderlijk bij nijlpaarden, die doorgaans maar één jong krijgen. Het tweelingbroertje van Hasana leefde slechts vier dagen, maar de tijd samen in de baarmoeder kan de oorzaak van de mannelijke kant zijn.”De vliezen van de foetussen in de buik maken dan tijdens de ontwikkeling contact, waardoor het vrouwtje - in dit geval Hasana- blootgesteld wordt aan de mannelijke hormonen van het broertje”, stelt Wildlands-dierenarts Job Stumpel. „Daardoor gaat het vrouwelijke dier mannelijke kenmerken ontwikkelen.”