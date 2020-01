Overleden naakte man Helmond had drugs gebruikt

Een 33-jarige man die zondag naakt en onder het bloed over straat liep in Helmond en later in een ziekenhuis overleed, was onder invloed van drugs. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

„Op het lichaam heeft sectie plaatsgevonden, maar die heeft nog geen zekerheid gegeven over de precieze doodsoorzaak”, aldus het OM. „Er zijn sporen gevonden van drugsgebruik.”

Agenten en omstanders worden gehoord als getuige en de Rijksrecherche analyseert videobeelden die werden gemaakt met een bodycam van de politie. „Dat alles moet antwoord geven op de vraag hoe de man om het leven is gekomen en of iemand iets te verwijten valt.”

Zondagochtend vroeg kwam de melding dat een bebloede man naakt door de Zeeltstraat in Helmond liep. Agenten troffen naar eigen zeggen een man aan die een verwarde indruk maakte en snel hulp nodig had. Ze brachten hem, hoewel hij zich verzette, naar het ziekenhuis. Daar overleed de man enige tijd later.