Overleden Leeuwarder is 30-jarige bewoner

De man die zaterdag overleed toen hij werd aangehouden in de wijk Techum in Leeuwarden, is een dertigjarige bewoner van het pand. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland zondagavond bekend.

In de woning was een ruzie gaande waarop de politie was afgekomen. De agenten gingen eerst in gesprek met de aanwezigen. Maar later moesten ze de man aanhouden. Hiertegen verzette hij zich. Nadat er een worsteling had plaatsgevonden, werd de man onwel. Reanimatie door de politie en hulp van ambulancemedewerkers mochten niet meer baten. De man overleed ter plaatse.

Het OM kan niet zeggen of de dertigjarige man de enige bewoner was van het pand. Ook over het onderzoek naar de kwestie door de Rijksrecherche worden geen mededelingen gedaan.