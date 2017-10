Overleden kind in auto Assen, man opgepakt

Agenten hebben zaterdagavond in Assen een overleden kind in een auto aangetroffen. Een man die de politie naar de auto leidde, is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind.

De politie onderzoekt de doodsoorzaak en de identiteit van het jonge slachtoffer. Over de toedracht is nog niets bekend.

De man had de agenten zelf aangesproken bij het politiebureau aan de Balkengracht in de Drentse hoofdstad. Toen ze het kind in zijn auto zagen werd de man direct aangehouden. Zijn relatie tot het slachtoffer is nog onbekend.