Overleden automobilist is 84-jarige vrouw

De bestuurder die maandag overleed nadat ze met haar auto te water was geraakt in Stadskanaal, is een 84-jarige vrouw uit die plaats. Volgens de politie was er sprake van een verkeersongeluk.

Duikers van de brandweer Groningen en Emmen troffen de vrouw maandagochtend in haar auto aan, nadat zij in het water naast de Postkade was beland. De brandweer heeft haar uit de auto gehaald, maar de vrouw is ter plekke overleden.

Volgens de politie heeft er een aanrijding plaatsgevonden met een andere auto, bestuurd door een 66-jarige automobilist uit Stadskanaal. Hierdoor is de vrouw in het water terechtgekomen.