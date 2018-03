‘Overlastgevers’ in speciale woningen succes

De speciale containerwoningen in Rotterdam voor notoire ‘overlastgevers’ werpen hun vruchten af. Het aantal meldingen van overlast in de oude woonomgeving is dankzij de Skaeve Huse, zoals de speciale woonvoorzieningen worden genoemd, gereduceerd tot nul.

Ook in de directe omgeving van Skaeve Huse zijn geen incidenten geweest. De elf woningen zijn inmiddels bijna allemaal bezet, schrijft wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid) in een brief aan de gemeenteraad.

Skaeve Huse zijn woningen waar zeer overlastgevende mensen begeleid kunnen wonen op enige afstand van gewone woonwijken. In steden als Amsterdam, Tilburg en Arnhem is het van oorsprong Deense concept al toegepast. De Skaeve Huse nabij Rotterdam The Hague Airport Rotterdam zijn gestart in juni 2017.

Eerdmans is tevreden met de voortgang: „De Skaeve Huse halen langdurige woonoverlast uit onze woonwijken. Vroeger moest het slachtoffer zelf verhuizen, nu verhuizen wij de dader.”

Verhuizen naar de voorziening is vrijwillig. Volgens coöperatie Woonstad verbetert de leefsituatie van de bewoners veelal en kunnen ze na verloop van tijd weer in een reguliere woonwijk terecht.