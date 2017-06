Overlast op spoor Amsterdam door harde wind

Door het stormachtige weer is dinsdagmiddag metrostation Spaklerweg in Amsterdam ontruimd. Dat gebeurde volgens vervoerder GVB nadat bouwmaterialen op het spoor waren gewaaid. Ook het treinverkeer ondervindt hinder.

De dakbedekking raakte omstreeks 14.00 uur los door de harde wind en waaide op het spoor. Sindsdien wordt volgens een GVB-woordvoerster met man en macht gewerkt om te zorgen dat het station weer in gebruik kan worden genomen. „De aannemer is zo snel mogelijk ter plaatse gekomen om de bouwmaterialen die niet goed vastzaten weer te bevestigen”, stelde ze.

Ook de brandweer rukte uit om de aannemer bij te staan. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen weer zijn verholpen. Het vervoersbedrijf zet onder meer pendelbussen in om reizigers in de hoofdstad naar hun bestemming te brengen.

De problemen bij het station zorgen ook voor overlast in het treinverkeer in Amsterdam. „We hebben inderdaad last van afgewaaide gevelplaten”, bevestigde een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. „Daardoor kunnen we geen gebruikmaken van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht.”

Het stormachtige weer zorgt volgens ProRail ook op andere plaatsen in Nederland voor problemen. Op meerdere plaatsen zijn bomen op het spoor gewaaid.