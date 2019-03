Overlast in Limburg door omgewaaide bomen

Omgewaaide bomen hebben in Limburg zondagmiddag voor overlast en schade gezorgd. Bij de brandweer kwamen na 14.00 uur honderden meldingen van omgeblazen bomen en muurtjes, en afgewaaide dakpannen en dakbeplatingen binnen. In Brunssum sloeg een omvallende boom een muur uit een woning. Ook het verkeer ondervond op veel plaatsen hinder van de zware storm. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het noodnummer 112 was tijdens en na de storm volgens de hulpdiensten moeilijk te bereiken.

Het zwaartepunt van de storm lag volgens de brandweer in Midden-Limburg. In Roermond leidde de storm tot een verkeersinfarct toen het Designer Outlet Center werd ontruimd. Het management kon de veiligheid van de vele duizenden bezoekers niet meer garanderen en besloot het winkelcentrum te sluiten. Dat leidde tot een uittocht en verkeersproblemen op de omliggende wegen.

In het Zuid-Limburgse Mechelen hebben hulpdiensten patiënten van een hospice binnen het gebouw verplaatst, zei een woordvoerder van de brandweer. Dat gebeurde nadat een zware boom op een naastgelegen woning was gevallen en het dak vernielde. Evacueren van de terminale patiënten bleek niet nodig.

In Kerkrade viel een boom op een trein en vernielde daarbij ook een bovenleiding. De politie heeft de geschrokken passagiers uit de trein gehaald. Niemand raakte gewond.

De politie sloot de A76 richting Heerlen tussen Spaubeek en Schinnen af omdat er bomen op de weg lagen.

Na 16.00 uur zwakte de storm af. De brandweer heeft sindsdien te maken met vooral veel zaagwerk, zei een woordvoerder. „We rijden van de ene naar de andere omgevallen boom om wegen vrij te maken.”