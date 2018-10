Overlast in Lelystad door verdacht pakketje

Een verdacht pakket voor de deur van het provinciehuis in Lelystad heeft maandagochtend voor veel overlast gezorgd in de stad. Straten in de omgeving moesten worden afgezet en het trein- en busverkeer lag deels plat. Na een paar uur onderzoek kon de politie vaststellen dat het pakket geen explosief is.

Daarop zijn de afzettingen vrijgegeven en kon alles „zijn normale loop vinden”, aldus een woordvoerder van de politie. Door de afzettingen was het nabijgelegen station CS Lelystad lang slecht bereikbaar voor voetgangers en helemaal niet voor automobilisten. Op Twitter meldden reizigers dat hun trein ook niet stopte in Lelystad.

Behalve het pakket werden op het provinciehuis ook spandoeken aangetroffen met daarop leuzen over de Oostvaardersplassen. Op een van de doeken stond de tekst Welkom in de schiettent van SBB, waarbij dat laatste vermoedelijk staat voor Staatsbosbeheer. Vorige maand besloot de provincie Flevoland dat er zeker duizend herten in het natuurgebied zullen worden afgeschoten. Daar is protest tegen.

De politie onderzoekt nog of het pakketje en de spandoeken met elkaar te maken hebben. „Wij zijn de balans aan het opmaken. We komen later vandaag met meer informatie over onze bevindingen”, aldus de politiewoordvoerder.

Op het provinciehuis vindt momenteel nog vervolgonderzoek plaats. „Mogelijk is het gebouw daardoor nog niet volledig opengesteld”, aldus de woordvoerder. De rechtbank Lelystad was door de situatie ook gesloten geweest, maar inmiddels zijn daar de deuren weer geopend.