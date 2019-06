Overlast en schade door noodweer

De zware onweersbuien van dinsdagavond hebben in het hele land voor overlast en schade gezorgd. Uit verschillende plaatsen komen meldingen van omgewaaide bomen. In Eindhoven zijn bomen op auto’s gevallen. Een kwam op een auto terecht waar een vrouw en drie kleine kinderen zat. Zij raakten voor zover bekend, niet gewond.

In Gelderland was veel last van ongevallen bomen. Vooral in de gemeente Rheden is de schade groot na een windhoos, meldde de brandweer. Tientallen auto’s zijn beschadigd en zeker tien woningen. Het treinverkeer is op meerdere plekken in de provincie niet mogelijk. Tussen Apeldoorn en Deventer is een bovenleiding kapot. Zeker tot 12.00 uur woensdag kunnen er geen treinen rijden.

In Deventer raakte een kermisattractie beschadig, meldde veiligheidsregio IJsselland. Die sprak van ongeveer honderd meldingen. In Zwartsluis viel een boom op twee rijdende auto’s. De inzittenden werden behandeld door ambulancepersoneel.