Overlast door nieuwe DDoS-aanvallen

De Rabobank en de Belastingdienst zijn maandag getroffen door DDoS-aanvallen, nadat in het weekend ING en ABN AMRO het doelwit waren. De instellingen die onder vuur worden genomen, zijn vooralsnog zelf in staat de aanvallen af te slaan. Als dat verandert, staat het ministerie van Justitie en Veiligheid naar eigen zeggen klaar om bij te springen.

Door de DDoS-aanval hadden klanten van de Rabobank maandagochtend onder meer problemen met het bereiken van de website of de app van de bank. Rabobank meldde dat banken vrijwel dagelijks met DDoS-aanvallen te maken hebben, maar dat die van maandag buitengewoon hevig was. De bank benadrukte dat de gegevens van klanten veilig zijn.

Ook de Belastingdienst werd getroffen door een DDoS-aanval. Als gevolg daarvan was de website van de dienst vijf tot tien minuten niet bereikbaar. „Het was echt een gerichte aanval op onze site, zodat die eruit lag. Er was geen sprake van een aanval op onze interne systemen of iets dergelijks”, lichtte de woordvoerder van de Belastingdienst toe.

DigiD, het digitale overheidsloket, is aan het eind van de middag onder vuur genomen. Beheerder Logius meldde dat DigiD circa vijf kwartier beperkt beschikbaar was.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zei dat de aanvallen steeds geavanceerder worden. „We moeten blijven investeren in digitale veiligheid”, aldus Schoof. Over de samenwerking met de banken tegen de aanvallen is hij tevreden. „Informatie wordt uitgewisseld en we staan in nauw contact met elkaar.”