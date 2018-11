„Overlast circuit zonder F1 al ondraaglijk”

De geluidsoverlast van het circuit Zandvoort is zonder Formule 1-races al ondraaglijk voor de omliggende regio, jaarlijks zal er een miljoenenverlies geleden worden als Zandvoort weer Formule 1-races krijgt en op wegen naar Zandvoort zal het een chaos worden. Dat stelt het platform Rust bij de Kust, dat zich al langer verzet tegen de komst van het race-evenement.

Volgens de organisatie is nu al 240 dagen per jaar het racelawaai te horen in de westelijke delen van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en de natuurgebieden van de Kennemerduinen. Met de komst van de Formule 1 zal dat nog erger worden. „Enerzijds doordat deze formule meer lawaai maakt dan alle andere. En anderzijds door het mediacircus eromheen. Er zal drie dagen lang met helikopters gevlogen worden boven het stiltegebied. Dat zijn reporters van media om vanuit de lucht verslag te doen, maar ook bobo’s die geen zin hebben om in de urenlange files te staan.”