Overlast asielzoekers in Weert

Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers veroorzaakt overlast in het asielzoekerscentrum en de binnenstad van Weert. De Limburgse gemeente houdt woensdag crisisberaad met de betrokken instanties over de problemen.

De gemeente gaat in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het openbaar ministerie, de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek over de aanhoudende problemen met „rovende en overlastgevende asielzoekers.” Het gaat om vechtpartijen, drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal.

„Elke dag moet de politie met loeiende sirenes naar het azc toe”, vertelde burgemeester Jos Heijmans van de Limburgse gemeente in tv-programma Pauw. Maandag nog moest de politie met tientallen agenten uitrukken naar het azc omdat agenten bij een arrestatie voor winkeldiefstal belemmerd werden in hun werk. Er werden drie arrestaties verricht.

Heijmans wil dat de uitgeprocedeerde vluchtelingen snel worden uitgezet. Volgens de burgemeester voelen andere azc-bewoners zich niet meer veilig door de onrust.

De Limburgse stad kampt al langer met problemen rond asielzoekers uit vooral veilige Noord-Afrikaanse landen zoals Libië, Algerije en Tunesië. Volgens Heijmans zijn het economische vluchtelingen die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. „We verliezen daarmee het draagvlak voor echte vluchtelingen”, waarschuwde hij bij de regionale omroep L1.

Eind 2016 vaardigde de burgemeester een noodbevel uit om de asielzoekers rond de jaarwisseling huisarrest op te leggen.

Heijmans roept Den Haag ertoe op in actie te komen. Hij wijst op afspraken die anderhalf jaar geleden zijn gemaakt. „Daar is niks van terechtgekomen. Ze hebben het in Den Haag waarschijnlijk druk, maar wij zitten nu wel weer met de problemen.”