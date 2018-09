Overijssel zet rem op geitenboerderijen

Overijssel voert per direct een geitenstop in. Bestaande geitenboerderijen mogen niet meer uitbreiden, nieuwe geitenbedrijven mogen zich niet meer in de provincie vestigen en het omzetten van een bedrijf naar een geitenhouderij is ook niet meer toegestaan.

De provincie neemt de maatregel in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Op dit moment loopt een groot landelijk onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten.

In Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht geldt al zo’n geitenstop. De oostelijke provincie wil voorkomen dat bedrijven uitwijken naar Overijssel, vooral omdat er nog steeds groei zit in het aantal geitenhouderijen in Nederland.