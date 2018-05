Overijssel wil burgemeester Deventer als CvdK

Provinciale Staten van Overijssel willen dat burgemeester van Deventer Andries Heidema de nieuwe commissaris van de Koning (CvdK) wordt in de provincie. De provincie maakte de keuze woensdagavond bekend na een besloten vergadering van de provinciale vertegenwoordiging.

Heidema (56) is lid van de ChristenUnie. Hij is al sinds 2007 burgemeester van Deventer. Daarvoor was hij burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe. Hij is ook wethouder geweest in Zoetermeer en heeft als manager op ministeries gewerkt.

Ank Bijleveld was tot vorig jaar CvdK in Overijssel. Zij is de huidige minister van Defensie. In het benoemingsproces is het nu aan de minister van Binnenlandse Zaken om de kandidaat voor te dragen aan de koning. De commissaris wordt benoemd voor zes jaar.

„Provinciale Staten zien Heidema als een verbindend leider, energiek en charismatisch”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie. „Onze inwoners zullen in hem iemand zien zoals zij zich die wensen: aanwezig, betrokken en benaderbaar.”