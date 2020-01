Overijssel bezorgd over aanpak minister rond Lelystad Airport

De provincie Overijssel signaleert groeiende onrust en onvrede onder inwoners en instellingen die participeren in het inspraaktraject rond Lelystad Airport. In een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die in de nacht van maandag op dinsdag is gepubliceerd op de website van de provincie, roept het provinciebestuur de minister op haar „aanpak aan te passen en te investeren in draagvlak”.

„De laatste tijd krijgen wij signalen dat er veel onvrede is over de manier waarop uw ministerie omgaat met de partijen die deelnemen en hun inbreng”, schrijven gedeputeerden staten. „De gang van zaken rond Lelystad Airport wekt bij vele bezorgde inwoners de suggestie alsof u allang besloten heeft welke kant het op moet met de luchtvaart.” Het provinciebestuur constateert „cynisme” onder betrokken gemeenten en deelnemers aan de luchtvaartgesprekken en wijst op de 1100 reacties die zijn binnengekomen op de ontwerp-wijziging van het luchthavenbesluit. „In uw nota van antwoord missen wij herkenning en begrip van het maatschappelijk signaal dat hiervan uit gaat.”

Vliegveld Lelystad, geopend in 1973, wordt nu gebruikt voor klein zakelijk vliegverkeer, lestoestellen en hobbyvluchten. Het is de bedoeling dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol. Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk.