Overijssel begint onderhandelingen opnieuw

In Overijssel moet een nieuwe informateur partijen bij elkaar brengen om een coalitie in de Provinciale Staten te vormen. Dit is nodig na het vertrek vorige week van de PvdA uit de onderhandelingen.

Dat besloten de Provinciale Staten woensdagavond bij meerderheid van stemmen in een extra vergadering. Die was nodig omdat de coalitie-onderhandelingen vorige week na een dag al waren gestrand. De PvdA stapte uit de gesprekken na kritiek van de achterban over uitlatingen van landelijke politici van Forum voor Democratie (FVD).

Zonder de PvdA hebben CDA, FVD, VVD en ChristenUnie nog steeds een meerderheid. Maar de ChristenUnie wilde alleen verder als een vijfde partij aansloot. Welke dat is, wilde de partij niet kwijt. Een nieuwe informateur moet kijken welke coalitie recht doet aan de uitslag. Eddy van Hijum, fractievoorzitter van grootste partij CDA: „Je moet soms een stap terug doen om een stap vooruit te kunnen zetten.”

Van Hijum wil meer partijen betrekken dan de vier die al om tafel zaten. Vandaar dat gekozen wordt voor een nieuwe informatieronde. Johan Almekinders, fractievoorzitter van FVD, vond het opvallend dat invloeden van buiten de provincie bij de PvdA boven stabiliteit gaan. „Wij staan voor onze eigen woorden en daden”, reageerde hij namens zijn fractie op de reden van het vertrek van de PvdA. Zijn motie om alleen te onderzoeken met wie zijn partij, CDA en VVD een coalitie wil vormen, haalde geen meerderheid.