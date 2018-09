Overheidssubsidie Siriz onder druk

De overheidssubsidie voor Siriz staat onder druk. GroenLinks en PvdA roepen staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) langs verschillende wegen op de overheidsbijdrage aan de organisatie te beëindigen.

De Tweede Kamer debatteert op 18 oktober over Siriz die hulp biedt aan onbedoeld zwangere vrouwen. Op de agenda staat dan de begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor 2019.

Één van de oproepen die GroenLinks en PvdA in het debat willen doen, is dat de subsidie die Siriz nu krijgt wordt overgeheveld naar expertisecentrum Fiom. De SP is het met die oproep eens. Woordvoerders van VVD en D66 noemden dit pleidooi woensdag tegenover het Reformatorisch Dagblad vooralsnog voorbarig. „De overheid moet de subsidie beëindigen als blijkt dat een organisatie vrouwen die onbedoeld zwanger zijn niet neutraal kan of wil voorlichten”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen. Of dat voor Siriz geldt, staat volgens haar nog te bezien. Tellegen wil eerst horen wat het oordeel van Blokhuis en zorgminister De Jonge is over Siriz. D66-Kamerlid Pia Dijkstra is het met Tellegens benadering eens.

Een tweede oproep van GroenLinks en PvdA gaat over de subsidievoorwaarden die het ministerie stelt. De twee willen via een motie laten vastleggen dat organisaties die keuzehulp bieden niet in aanmerking kunnen komen voor overheidssubsidie als zij ook donaties ontvangen van verenigingen die tegen abortus zijn. VVD en D66 zeggen pas op die oproep te kunnen reageren als duidelijk is hoe de motie luidt.

Aanleiding voor de actie van de twee linkse partijen is de uitzending van het tv-programma EenVandaag. Daarin werd woensdag gesteld dat de informatie die Siriz verstrekt aan ongewenste zwangere vrouwen medisch gezien niet klopt. De aantijging is mede afkomstig van gynaecologe Gunilla Kleiverda. Zij is tevens bestuursvoorzitter van de actiegroep Women on Waves die onder meer bekend is van de abortusboot.

Kleiverda deed zich voor als een ongewenst zwangere vrouw die van Siriz keuzebegeleiding wilde. Een hulpverleenster van de organisatie stelde vervolgens in een digitaal consult dat de kans bestaat dat een nieuwe zwangerschap na een abortus moeilijker verloopt. Ook gaf zij aan dat een klein aantal vrouwen aan een zwangerschapsafbreking een complicatie overhoudt, zoals bijvoorbeeld een infectie. Volgens Kleiverda klopt dat niet. „Siriz praat zwangere vrouwen angst aan”, stelt zij vast. Ook de informatie die Siriz op de website geeft, wordt door Kleiverda bekritiseert. Het gaat dan over de vraag tot welk stadium in de zwangerschap vrouwen een abortuspil voorgeschreven mogen krijgen, over welke opties er zijn om voor de ingreep te worden verdoofd en over de mogelijkheid om anoniem een abortus te ondergaan. Volgens PvdA en GroenLinks is het duidelijk dat Siriz „medisch nepnieuws” verspreidt.

SGP-leider Van der Staaij riep in de uitzending van EenVandaag op te stoppen met het verspreiden van nepnieuws over Siriz. Hij wijst erop dat nog nooit door de zorginspectie of een andere toezichthouder is vastgesteld dat Siriz de wettelijke kaders voor de hulpverlening overschrijdt.

Overigens worden de overheidssubsidies voor organisaties zoals Siriz en Fiom voor 2019 pas verdeeld na een aanbestedingsprocedure die het ministerie van Volksgezondheid komend najaar organiseert. Voor die tijd wil Blokhuis samen met de hulporganisatie vastleggen aan welke subsidievoorwaarden ze moeten voldoen.