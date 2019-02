Overheid vaak onduidelijk bij innen schulden

Wie schulden heeft bij overheidsinstanties, bijvoorbeeld door boetes of terugvordering van huur- of zorgtoeslag, ontvangt vaak geen duidelijk schuldenoverzicht. Ook klagen mensen dat persoonlijk contact met medewerkers niet mogelijk is, zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De overheid moet duidelijker communiceren, waar nodig persoonlijk contact opnemen met mensen en zich bij het invorderen inspannen om verder het oplopen van schulden te voorkomen. Overheidsinstanties werken volgens de ombudsman „te veel vanuit hun eigen kaders” als ze schulden invorderen. Zo weten mensen niet dat ze meestal een betalingsregeling kunnen treffen.

„Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet. De overheid houdt daar geen rekening mee”, zegt Van Zutphen. Overheidsorganisaties werken volgens hem niet of nauwelijks samen, wat kan leiden tot onnodige invorderingsacties. „Dat moet stoppen. De overheid moet bij het invorderen oog hebben voor de positie en het belang van mensen met schulden.”

De ombudsman dringt aan op maatregelen en wil begin 2020 van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) horen of de invorderingsprocedures zijn verbeterd.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat klachten behandelt over de overheid.