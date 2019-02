„Overheid moet sektes harder aanpakken”

De overheid moet zich veel harder inspannen om misstanden bij sektes tegen te gaan.

Dat zegt Fokko Oldenhuis, hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maandag in De Telegraaf. Volgens Oldenhuis raakt de overheid de grip op sektes kwijt. Hij pleit voor de benoeming van een staatscommissie. „Er spelen op het gebied van religie te veel zaken. Je ziet dat het in Den Haag als zand tussen de vingers door glipt”, aldus Oldenhuis.

Nederland is een gewilde vestigingsplaats voor sektes. Dat komt voornamelijk door tolerantie, de uitgebreide vrijheid van meningsuiting en geloof, en het gebrek aan effectieve wetgeving om misbruik aan te pakken, stellen experts.

Oldenhuis benadrukte in de krant dat er in omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk veel intensiever wordt gekeken naar sektes en sneller wordt ingegrepen. In België kunnen bewegingen al worden aangepakt vanwege manipulatie, in Nederland gebeurt dat pas bij dwang.