„Overheid laks met aanpak riskante muggen”

De overheid doet veel te weinig om te voorkomen dat gevaarlijke muggen als de tijgermug en de Aziatische bosmug zich in Nederland nestelen. Dat stelt het platform Stop Invasieve Exoten, dat zich druk maakt om de onbedoelde import van de riskante muggen.

De insecten doken vorig jaar al in tien gemeenten op. Deze muggen kunnen besmet zijn met wel twintig virussen, zoals zika en dengue, en die met hun steken overdragen op mensen. Zonder maatregelen kunnen ze zich verspreiden, waarschuwt het platform.

Voorzitter Wilfred Reinhold vindt de overheid laks en heeft het gevoel dat hij tegen de bierkaai vecht terwijl toch niemand deze muggen hier wil. Hij wist erop dat Italië tekortschoot met de bestrijding en daar wemelt het nu van de exotische muggen. Ook in Nederland kunnen deze muggen goed overleven, stelt Reinhold.

Het platform probeerde al vergeefs de ministers van Volksgezondheid en Landbouw en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan te sporen tot meer actie. Dinsdag probeerde het platform via de rechter in Amsterdam het ministerie van Landbouw ertoe te bewegen opening van zaken te geven over de situatie in Veenendaal. Daar werden twee jaar geleden 56 tijgermuggen aangetroffen.

Het platform wil te weten komen waar de muggen exact zijn gevonden, om te achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is. Maar in opgevraagde stukken heeft Landbouw juist deze informatie weggelakt, om de privacy van de Veenendalers te beschermen.

Volgens Reinhold is het cruciaal om de bron te kennen en hij begrijpt niet waarom het ministerie zo moeilijk doet. De landsadvocaat zei dat er maatregelen zijn getroffen en noemde het risico op verspreiding heel klein.

In Nederland zijn volgens Reinhold 35 bedrijven die gebruikte banden importeren. Het platform wil dat ze die banden vooraf verhitten om eventuele muggen te doden. Ook moeten importeurs van ‘lucky bamboe’, waarin vaak tijgermuggen zitten, volgens het platform verplicht worden de plantjes muggenvrij te importeren.

Uitspraak op 5 juni.