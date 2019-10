Overheid bekostigt opleiding docent godsdienst Driestar

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief.

De minister volgt daarmee het positieve advies dat de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs in juli gaf.

Voor de Driestar is met het besluit voldaan aan een belangrijke voorwaarde om de opleiding tot tweedegraads docent godsdienst voor het voortgezet onderwijs „succesvol en duurzaam” over te kunnen nemen van stichting Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO).

CGO en Driestar educatief werken al langer samen in de opleiding van docenten voor het vak godsdienst en levensbeschouwing. De rollen in die samenwerking worden straks omgedraaid. Waar CGO voorheen leidend was in de samenwerking, komt het aanbieden van de opleiding bij Driestar educatief te liggen. Het Bijbels-theologische gedeelte blijft verzorgd worden door CGO.

De scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs achten het volgens Driestar niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk om godsdienstdocenten op te leiden die qua identiteit heel dicht bij de scholen staan.