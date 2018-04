„Overheden weinig belangstelling voor OVP”

De overheden hebben in het verleden weinig belangstelling getoond voor de Oostvaardersplassen (OVP). De ontwikkeling en het beheer lagen bij Staatsbosbeheer, terwijl het gebied van nationale en internationale betekenis is. Het wordt tijd dat niet alleen de provincie Flevoland, maar ook het Rijk en gemeenten gaan bijdragen.

Dat stelt de commissie-Van Geel in het advies over de toekomst van de OVP. Volgens de commissie is een extra investering van 15 miljoen euro nodig om het natuurgebied weer op de been te helpen. Jaarlijks vergt het onderhoud ongeveer 9 ton euro, aldus de commissie.

Flevoland, Lelystad, Almere en Staatsbosbeheer hebben samen al voor 30 miljoen euro geïnvesteerd. Het extra geld moet dus van andere partijen komen.