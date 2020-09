Overheden steken 235 miljoen in verbetering Maas

De provincies Gelderland en Noord-Brabant en het rijk trekken samen 235 miljoen euro uit om de veiligheid van de Maas over een traject van 26 kilometer te verbeteren. Tussen Ravenstein en Lith krijgt de rivier meer ruimte, terwijl de dijken worden versterkt. Het karwei begint in 2023 en moet vijf jaar later klaar zijn.

De Maas vormt de grens tussen Gelderland en Noord-Brabant. Tussen Ravenstein en Lith voldoen de dijken niet aan de veiligheidsnormen voor hoogwaterbescherming. Beide provincies hebben samen met gemeenten, waterschappen en Natuurmonumenten gezocht naar een manier om de dijken te versterken zonder de karakteristieke omgeving aan te tasten.

Aan de Brabantse kant krijgt de rivier nu meer ruimte. De provincie Noord-Brabant maakt er een nieuw natuurgebied van. De grond die vrijkomt bij het afgraven van de rivieroevers wordt gebruikt voor het ophogen van de dijken. Daardoor is minder grondtransport met vrachtwagens nodig. Er worden ook maatregelen genomen om de binnenvaart op de bochtige Maas veiliger te maken.

De aanpak van de Maas maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.