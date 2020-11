‘Overheden moeten openbaar vervoer financieel steunen’

Als het aan topman Pier Eringa van Transdev Nederland (Connexxion) ligt, moeten overheden het openbaar vervoer met honderden miljoenen euro’s ondersteunen. Het geld is volgens hem nodig omdat de ov-bedrijven moeten investeren in elektrische bussen, terwijl er door de coronacrisis veel minder inkomsten binnenkomen.

„Wij moeten vanwege de klimaatambities fors investeren in elektrische bussen. Een gewone bus kost twee ton, een elektrische het dubbele. Banken gaan ons dat geld nu niet lenen, want er komt niks binnen. Er zijn honderden miljoenen euro’s extra nodig”, zegt Eringa in een interview met het AD.

Door de coronacrisis moeten bus- en treinvervoerders de dienstregeling tot 10 procent inkrimpen. Volgens de krant staan de bedrijven dit jaar een half miljard euro in de rode cijfers. Ze krijgen ten dele compensatie van het kabinet.