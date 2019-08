Overheden geven tonnen uit voor ‘lastige’ ambtenaren

Ambtenaren die zichzelf beschouwen als klokkenluiders van een misstand worden vaak ontslagen op basis van een verstoorde werkrelatie. Daarin speelt Capra Advocaten een cruciale rol. In juridische procedures geven gemeenten en provincies soms tonnen uit om van een ‘lastige’ ambtenaar af te komen. Dat meldt Follow the Money.

Follow the Money onderzocht zeven zaken waar een gemeente of een provincie zich liet bijstaan door Capra Advocaten, een kantoor gespecialiseerd in het ambtenaren- en bestuursrecht. Volgens de betrokkenen gaat Capra er met gestrekt been in en doet het kantoor nauwelijks pogingen een zaak in der minne te schikken. Waar een ontslagen ambtenaar nauwelijks geld heeft voor het voeren van rechtszaken, kan Capra volgens Follow the Money gebruik maken van de diepe zakken van overheidsinstanties.

In zes zaken waren gemeenten en provincies ruim 2,4 miljoen euro kwijt aan onderzoeks- en advocaatkosten: een gemiddelde van 4 ton per zaak.