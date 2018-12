Het overgrote deel van de bijna 4000 kilo cocaïne die in het onderzoek tegen de ’Ndrangheta in beslag is genomen, werd in de Rotterdamse haven gevonden. Het ging om een vangst van 3500 kilo op 23 maart van dit jaar.

Verder kwam de FIOD een villa in het Italiaanse Bovalino op het spoor. De Italianen legden er beslag op, aldus een woordvoerster van de FIOD, omdat het om een „illegaal gebouwde woning” ging.