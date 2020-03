‘Overdracht Taghi aan Nederland was zelfstandig besluit Dubai’

De autoriteiten van Dubai hebben in december zelfstandig besloten Ridouan Taghi aan Nederland over te dragen. De overdracht vond daags na de arrestatie op 16 december van Taghi plaats. Speciale eenheden van de Nederlandse politie zijn naar Dubai gevlogen om hem op te halen. Taghi is op 19 december met een gecharterd vliegtuig naar Nederland overgebracht en vastgezet in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Taghi’s advocaat Inez Weski heeft eerder al geprotesteerd over de gang van zaken rond de overdracht van Taghi van Dubai aan Nederland. Volgens Weski is er sprake geweest van een „verkapte uitlevering” en zelfs van „ontvoering”. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de raadsvrouw de rechter zal vragen de strafvervolging ongeldig te verklaren.

Op een inleidende zitting vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp betoogde het OM dat de overdracht van Taghi is geschied nog voordat Nederland een formeel uitleveringsverzoek kon indienen. De overname gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Dubai, aldus het OM. Volgens justitie zijn er geen rechtsregels of verdragsbepalingen geschonden met de overdracht.

Weski betwist dat en meent dat de Nederlandse justitie allesbehalve eerlijk is geweest over de gang van zaken rond de arrestatie en overdracht van Taghi. Van de verslaglegging van een en ander zou maar heel weinig kloppen. Taghi zou bij of na zijn arrestatie flink zijn mishandeld. Hij zou nauwelijks hebben kunnen lopen en diverse verwondingen en zwellingen hebben opgelopen. Een oog zou zijn dichtgeslagen. Weski zei dat het gezicht van haar cliënt „onherkenbaar was geworden”.

Weski zegt dat zij eigen onderzoek doet naar de arrestatie en overdracht aan Nederland. De resultaten daarvan wil zij presenteren bij de rechter-commissaris.

Taghi wordt ervan verdacht dat hij een bende heeft geleid die een reeks liquidaties heeft gepleegd.