’s-HEERENBROEK (ANP) - Het lichaam dat de politie vorige week aantrof in de IJssel bij het Overijsselse ’s-Heerenbroek is van een 35-jarige vermiste matroos. Hij was op 4 december tussen Eefde en Zwolle overboord geslagen. Sindsdien werd hij vermist en werd er naar hem gezocht. Omdat de zoekacties begin december niets opleverden, werden ze gestaakt.